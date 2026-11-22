Литва отвергла причастность к запуску подозрительного объекта в сторону РФ Фото: Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг информацию о запуске с территории страны подозрительного объекта в направлении России. Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории Российской Федерации", - написал министр.

Ранее в Неманском районе сработала воздушная тревога. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных уточнил, что причиной стало движение подозрительного объекта со стороны Литвы.

Как писал KP.RU, в социальных сетях распространилась фотография с изображением якобы произошедшего взрыва в Балтийске. В правительстве Калининградской области назвали снимок фальшивым, так как он не имеет отношения к региону.