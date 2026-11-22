«Патриоты у власти», — написал Дмитриев в соцсети X. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным.

«Патриоты у власти», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и заявил, что рад его видеть. Это произошло во время встречи лидеров России и США на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Позднее американский президент опубликовал в Truth Social совместную фотографию с российским лидером, сопроводив её подписью «Мой друг».

Кроме того, KP.RU ранее сообщал, что Кирилл Дмитриев высказался о взглядах Владимира Путина и Дональда Трампа на традиционные ценности. Спецпредставитель президента России перечислил среди них веру, семью, суверенитет, надёжные границы, закон и порядок. Отстаивание этих принципов двумя лидерами он назвал «битвой света и тьмы».