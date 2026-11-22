Фото: Министерство обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение минувших суток перехватили и уничтожили 792 беспилотника самолетного типа Вооруженных силы Украины (ВСУ) и четыре управляемые авиабомбы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун". Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также артиллерией группировок войск ВС России.

Как писал сайт KP.RU, в течение минувшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 170 украинских дронов самолетного типа над территорией России.

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