Дмитриев: Россия, Китай и США – суперсилы, которые должны взаимодействовать Фото: REUTERS.

Россия, Китай и США должны взаимодействовать друг с другом как ведущие мировые державы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Свою позицию политик изложил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным после недавней трехсторонней встречи лидеров государств в китайском Шэньчжэне.

«Мир смотрит и понимает, что Россия, Китай, США — это суперсилы в мире, которые должны взаимодействовать», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и США решать международные конфликты дипломатическим путем. Соответствующее заявление прозвучало 19 ноября на переговорах с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Китайский лидер также выступил за уважение суверенитета государств и отказ от вмешательства в их внутренние дела. Кроме того, он предложил трем странам укреплять сотрудничество ради стабильности мирового энергетического рынка.

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