Сергей Лавров осадил Германию и Британию за поддержку ударов вглубь РФ: «Неадекватное состояние» Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватными глав Минобороны Германии Бориса Писториуса и Великобритании Уэса Стритинга из-за их поддержки ударов ВСУ по российской территории. Об этом дипломат заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Глава МИД прокомментировал недавние высказывания европейских министров, которые выступили против критики украинских атак вглубь России. При этом Лавров отказался подробно обсуждать их позицию.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», — подчеркнул министр.

Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что удары ВСУ по территории России не способствуют завершению украинского конфликта. По мнению американского чиновника, подобные атаки не могут остановить продвижение российской армии. Более того, они способны лишь усилить поддержку военных действий среди россиян.

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