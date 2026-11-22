Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Калининградской области. Фото: Sgt. Trent Henry /U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II в первой половине дня в воскресенье, 22 ноября, был замечен в районе Калининградской области. Борт прибыл в регион с аэродрома постоянного базирования в Румынии и начал облетать российскую территорию по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, полет проходит на высоте около 9,7 километра, при этом самолет задействует в том числе коридоры, выделенные для гражданской авиации. Источник также обратил внимание на изменение графика полетов этого борта: если раньше его появление в воскресные дни фиксировалось крайне редко, то в последнее время разведчик поднимается в воздух практически каждое воскресенье.

На прошлой неделе Bombardier Artemis II четыре часа патрулировал территорию у границ России. Тогда самолет также вылетел с румынской авиабазы и направился на север.

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