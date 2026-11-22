Хуснуллин: определены этапы восстановления Крымского моста Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА.

Этапы восстановления Крымского моста определены, собраны проектировщики и строители. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, все необходимые решения приняты, была собрана соответствующая команда, а также поставщики материалов. Хуснуллин выразил уверенность, что работа над восстановлением ведется в ежедневном режиме.

Вице-премьер РФ Андрей Никитин ранее заявил, что работа по восстановлению Крымского моста ведется круглосуточно, а ликвидация последствий может быть устранена в ближайшее время. Также стало известно, что движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто.

Сайт KP.RU ранее писал, что по словам президента РФ Владимира Путина, с членами Совбеза РФ обсуждалась возможность прекращения огня с Украиной в отдельных сферах, ондако после ударов по Крымскому мосту Москва отказалась от такого рода договоренностей.