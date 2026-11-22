Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты не поставили Украине даже те ракеты к Patriot, которые уже были оплачены. На это пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Киев не заплатил за снаряды ни одного доллара, все вооружение покупают европейцы, в чем Зеленский открыто признался в обращении.

– Особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. <…> Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. Также важно продолжать взносы в эту программу, – сказал Зеленский и подначил своих спонсоров.

Ранее украинский комик сетовал на то, что США смогли обеспечить средствами ПВО весь Ближний Восток и, в частности, Израиль, но не Киев. Он считает принцип распределения помощи от Вашингтона несправедливым.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки оружия Украине лишь продлевают конфликт и никак не повлияют на его исход.