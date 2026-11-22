США и Китай рекордно сократили разрыв по показателю совокупной мощи. На фото: президент США Дональд Трам и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: REUTERS.

Разрыв в совокупной мощи между Соединёнными Штатами и Китаем находится на рекордно низкой отметке после того, как этот показатель для США опустился. Об этом информирует австралийский аналитический центр Lowy Institute. Эксперты в своих выводах ссылаются на рейтинг Asia Power Index.

Сообщается, что совокупная мощь США составляет 78,9 балла из 100. При этом разрыв с Китаем сократился до 5,3 балла, что является наименьшим за всю историю существования рейтинга.

Накануне Трамп назвал США, Россию и Китай самыми могущественными державами в мире.

Напомним, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев прогнозирует, что Китай закрепится на втором месте в мире по установленной мощности атомной генерации, увеличив отрыв от Франции, а затем будет соперничать с США за первое.

Тем временем эксперты установили, что Россия значительно превосходит Европу по совокупной военной мощи. Главным преимуществом Москвы эксперты называют высокую концентрацию принятия решений и способность оперативно распределять ресурсы на критических направлениях.