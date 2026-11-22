Выборы президента в Сербии пройдут 27 декабря. На фото: сторонники "Студенческого списка" празднуют победу на внеочередных парламентских выборах. Фото: REUTERS.

Президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря. Эту дату озвучил председатель Скупщины (парламента) Сербии и исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич.

«Они будут проведены 27 декабря. У "Студенческого списка" есть кандидат», - сказал политик в эфире телеканала N1.

При этом он не уточнил, кто является кандидатом на пост президента от «Студенческого списка».

Напомним, президент Сербии Александр Вучич объявил о досрочном уходе с поста главы государства 27 сентября.

После этого «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах в Сербии. По данными Республиканской избирательной комиссии, его кандидаты получили 53,01% голосов.

Сообщалось, что победившее на парламентских выборах в Сербии объединение «Студенческий список» намерено направить делегации в Россию и США для переговоров о поставках газа и американских санкциях.