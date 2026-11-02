«Студенческий список» победил с 53,01% голосов на парламентских выборах в Сербии

"Студенчесский список" победил на парламентских выборах в Сербии. На фото: люди празднуют победу "Студенческого списка". Фото: REUTERS.

«Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах в Сербии. По данными Республиканской избирательной комиссии, его кандидаты получили 53,01% голосов. Речь о данных, опубликованных после обработки голосов со ста процентов участков.

При этом список «Объединённая Сербия» экс-президента Александара Вучича набрал 38,98%. Ни одна из остальных партий, участвовавших в выборах, не смогла преодолеть трёхпроцентный барьер.

Напомним, 25 октября в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент). 1 ноября на 53 участках страны по решению РИК состоялось повторное голосование. Предполагалось, что на этих участках могли быть допущены нарушения.

Ранее сообщалось, что объединение «Студенческий список» намерено направить делегации в Россию и США для переговоров о поставках газа и американских санкциях.

Тем временем названа главная ошибка Вучича, из-за которой он проиграл выборы в Сербии.