Певец SHAMAN дал юбилейный концерт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Исполнитель собрал шесть тысяч зрителей. Также SHAMAN пообщался с журналистами. Он рассказал о своих новых джинсах с триколором, пишет KP.RU.

Певец публично сжег прошлые кожаные брюки. На смену им пришли джинсы с российским триколором.

Новые брюки Ярослава Дронова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Флаг РФ заметили на правой штанине новых брюк. SHAMAN также сообщил, что теперь в его джинсах есть кармашек для микрофона. Его для удобства расположили сбоку.

Артист также не исключил возможность записи своих популярных песен на иностранных языках. Он коротко ответил: "Все возможно". При этом певец подчеркнул, что при работе с иностранными языками особенно важно добиваться правильного произношения. В качестве примера Ярослав Дронов вспомнил выступление северокорейских артисток.