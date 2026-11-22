Россиян предупредили о новой схеме мошеников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян. Они рассылают поддельные повестки в суд, для чего используют мессенджеры. Подробности мошеннической схемы раскрывает «Лента.ру».

Сообщается, что следует с осторожностью относиться к сообщениям от пользователя с ником «Реестр ФССП», именно его используют мошенники. В таких сообщениях адресата уведомляют о якобы необходимости явиться в суд, также там содержится ссылка на PDF-файл под названием «Постановление».

Ссылка ведёт на мошеннический сайт, после авторизации на котором пользователя уведомляют, что его аккаунт в госсервисе взломали и побуждают позвонить по номеру, который якобы принадлежит службе поддержки.

«Злоумышленники могут задействовать различные сценарии: от обвинений в финансировании террористов, ВСУ и требований задекларировать или спасти денежные сбережения и ценности до опасных просьб от фальшивых сотрудников спецслужб, склонения к диверсиям или другим преступлениям», - сказали изданию в компании F6.

Ранее МВД предупредило о мошенничестве под видом перерасчета коммунальных платежей.

Тем временем мошенники начали обманывать россиян от имени ГАИ, требуя повторной оплаты штрафов.