Песков: Россия не назначает новых послов в Европе из-за отсутствия отношений Фото: REUTERS.

Российские власти временно не назначают послов РФ в Британии и Франции. Дипломаты покинули свои посты в сентябре. Сейчас назначение новых послов неактуально. Об этом известил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с "Ведомостями" он пояснил, что между странами нет дипломатических отношений.

По словам официального представителя Кремля, сейчас с этим вопросом незачем торопиться. Поэтому дипломатов пока не назначают на указанные посты.

"Что касается Европы, то куда спешить? Отношений [с этими странами] нет", - заявил Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал итоги встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля уточнил, что лидеры не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США.

"[Был] более концептуальный разговор", - обозначил Дмитрий Песков.

Личная встреча президентов состоялась 19 ноября в Китае. Они оба приняли участие в саммите АТЭС.

Между тем посол России в Молдове Олег Озеров прокомментировал появление БПЛА в стране. Он иронично указал на ложность заявлений Кишинева. В Молдове утверждают, что на территорию страны попали якобы российские дроны. Олег Озеров отметил, что власти могли бы так же обвинить Москву в землетрясениях. Посол заявил, что российское происхождение беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, не доказано. Дипломат призвал расследовать обстоятельства произошедшего.

Швеция тем временем вызвала посла России Сергея Беляева в Министерство иностранных дел. Ему "выразили демарш". Стокгольм обвинил Москву во взрыве рядом со шведским посольством в Киеве. В российском диппредставительстве отреагировали на вызов Сергея Беляева. Там отметили, что иностранные посольства не являются целями ВС РФ.

Европа регулярно высылает российских представителей из своих стран под надуманными предлогами. Немецкие власти на протяжении последних четырех лет оказывают серьезное давление на дипломатов. С начала 2022 года ФРГ выслала из страны около 400 россиян. Таким мерам подверглись более 80 дипломатов. Это представители различных дипведомств в ряде городов Германии.