Ле Пен решила не ездить в Киев в рамках французской президентской кампании Фото: REUTERS.

Председатель французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала о предвыборной кампании. Она заверила, что не отправится в Киев перед выборами. Политик не планирует встречаться с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Марин Ле Пен решила не выезжать за рубеж во время избирательной кампании. Такими данными она поделилась в беседе с телеканалом France 2.

Лидер "Национального объединения" напомнила, что в 2017-м участвовала в предвыборной гонке. Тогда политик совершила множество зарубежных поездок. Она решила не выезжать вновь с территории Франции в период выборов.

"Опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", - сообщила Марин Ле Пен, комментируя вопрос о нежелании ехать в Киев.

Политик также раскрыла планы Парижа по Украине в случае своей победы. По утверждению Марин Ле Пен, Франция перестанет выделять помощь Киеву. Политик подчеркнула, что страна уже передала Киеву шесть миллиардов евро.

"Франция участвует в предоставлении европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро, из которых 19 миллиардов приходится на долю Франции. Это уже весьма значительная сумма", - констатировала Марин Ле Пен.

Весной завершится второй пятилетний срок французского лидера Эммануэля Макрона. Зеленский в связи с этим оказался в непростом положении. Он боится за помощь Украине, отмечает газета Le Figaro. По ее сведениям, бывший комик явно не рад характеристикам кандидатов на пост президента Франции.

Председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал попытки Эммануэля Макрона поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО. Такие шаги грозят развернуть войну между Францией и Россией, предупредил политик. Николя Дюпон-Эньян считает, что Эммануэл Макрон не понимает масштаб последствий подобных решений. Политик заявил, что французскому руководству следует сосредоточиться на мирных инициативах, а не провоцировать новый конфликт.