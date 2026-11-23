Мировая цена на нефть резко упала. Фото: REUTERS.

Падение цен на нефть марки Brent более чем на три процента зафиксировано на мировых торгах. Так, стоимость январских фьючерсов по состоянию на 02:04 по московскому времени составила 89,59 доллара за баррель, упав на 3,14 процента, информирует РИА Новости.

Агентство приводит данные аналитического обзора компании «Эйлер», в котором предполагается, что до конца года стоимость нефти продолжит снижаться. Эксперты связывают это с возобновлением экспорта с Ближнего Востока.

Напомним, в начале ноября январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали в цене ниже 105 долларов за баррель впервые с 16 октября.

Также сообщалось, что Международное энергетическое агентство прогнозирует, что вплоть до 2027 года ситуация на топливном рынке в мире не улучшится.

Тем временем в Венгрии готовят законопроект о поставках энергоресурсов из России.