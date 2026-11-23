Власти Ирака выставили на продажу самолет Саддама Хусейна за $900 тысяч. Фото: Andrew Thomas - Pool via CNP/Global Look Press

Самолет Boeing 747, которым ранее пользовалось правительство бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, выставили на продажу за 900 тысяч долларов. С 1991 года и настоящее время борт находится в Тунисе. Об этом со ссылкой на заявление Минтранспорта Ирака сообщает The Economic Times.

Помимо Boeing 747-200 с регистрационным номером YI-AGP, на торги выставлен Boeing 747SP с номером YI-ALM. Оба самолета произведены в 1982 году и оснащены двигателями Pratt & Whitney JT9D. Как и правительственный самолет, второй лайнер также оценен в 900 тысяч долларов.

Издание напомнило, что два самолета Boeing 747 оказались в Тунисе в 1991 году, когда власти Ирака решили уберечь их от авиаударов коалиции во главе с США. С тех пор самолеты не возвращались в страну, а попытки продать их предпринимались с 2010 года.

Два года назад в России появилась возможность покупать самолеты на маркетплейсах. Первой площадкой, где открылась такая возможность, стал Ozon - проект стартовал 12 июля. Представители компании отметили, что для покупки доступны легкомоторные самолеты российского производства, а в перспективе ассортимент будет расширен другими типами летательных аппаратов для туризма и экстремального спорта.

Ранее сразу две российские авиакомпании сообщили, что успешно вызволили свои самолеты-иномарки из европейского лизинга (аренды). «Уральские авиалинии» объявили, что «освободили» 19 самолетов — все требования в их отношении со стороны ирландской лизинговой компании AerCap прекращены. А S7 выкупила сразу 45 своих самолетов у нескольких зарубежных лизингодателей — это почти половина парка авиакомпании (около 100 лайнеров).

Несколько лет назад, напомним, российский мультимиллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой личный самолет. Цена оказалась весьма скромной - всего 100 миллионов долларов. На вырученные деньги он планировал приобрести для «Челси» одного из самых дорогих в мире футболистов.

До этого на сайте объявлений «Авито» в разделе транспорта на продажу выставили пассажирский Boeing-757 за 262 млн рублей. Он был произведен в 1993 году, летала на нем российская авиакомпания. За время эксплуатации было 21 540 посадок.