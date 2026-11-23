Lowy Institute заявил о рекордном уменьшении разрыва в мощи США и КНР. Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Преимущество Соединенных Штатов перед Китаем рекордно сократилось. Оно достигло минимума 2018 года. Разрыв в совокупной мощи между странами составил 5,3 балла, заявил аналитический центр Lowy Institute со ссылкой на новый рейтинг Asia Power Index.

Исследователи оценивали преимущество государств в военном потенциале и совокупном влиянии в Азии. США удалось сохранить первое место в рейтинге по этим показателям. Штаты получили 78,9 балла из 100 возможных. КНР заняла вторую строчку с результатом 73,6 балла.

По военному потенциалу американцы набрали 87,4 балла. Китай отстает на 15. Военный потенциал КНР оценили в 72,1 балла.

"Продолжающаяся война США с Ираном, начавшаяся в феврале 2026 года, ослабила военный потенциал США, истощив их запасы ракет большой дальности", - указали эксперты.

Они считают, что переброска техники на Ближний Восток отвлекла внимание американцев от Азии. При этом Китай продолжил обновлять и обустраивать армию. Страна за этот период укрепила связи в регионе.

Китай занял лидирующую позицию в топе по дипломатическому влиянию на Азию. Аналитики дали КНР 98,4 балла. Второе место принадлежит Японии. Штаты заняли третью строчку с результатом в 76,7 балла.

Глава Белого дома Дональд Трамп при этом сообщил о "неожиданном" снижении уровня инфляции в Штатах. Он упрекнул своего предшественника Джо Байдена в неверной экономической политике. По словам президента США, сейчас в стране инфляция составляет менее двух процентов. Дональд Трамп предположил, что реальный показатель инфляции при Джо Байдене мог держаться на уровне 21 процента.

Директор Института Китая и стран современной Азии РАН Кирилл Бабаев считает, что Пекин развернулся в сторону Москвы в сфере торговли. Оборот составил $230 миллиардов. Торговля между США и Китаем при этом достигает $570 миллиардов в год. Кирилл Бабаев уточнил, что оборот продукции между РФ и КНР уже демонстрирует существенный рост. Экономики стран очень взаимозависимы, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности Китая. Сейчас КНР больше доверяет России, чем США, констатировал Кирилл Бабаев.