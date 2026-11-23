Марочко: удары РФ по мостам через Днепр снизили трафик ВСУ в ЛДНР и Новороссию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Удары Вооруженных сил России по мостам через реку Днепр кратно снизили военный трафик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс и Новороссию. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Удары ВС РФ по украинским тылам серьезно усугубили положение боевиков», - отметил он.

В частности, добавил Марочко, удары по энергетике Киева значительно повлияли на отгрузку военных грузов. В Кривом Роге остановилось предприятие, работавшее в интересах ВСУ.

«Системные удары по мостам через Днепр кратно снизили военный трафик в Донбасс и Новороссию», — заключил эксперт, добавив, что сейчас из шести мостов Киева полноценно работают лишь три.

Ранее Марочко сообщил, что системы противовоздушной обороны Украины в Днепропетровской и Запорожской областях ослабли на фоне ударов российской армией по базы хранения крылатых и зенитных ракет.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц опубликовал кадры поврежденного Северного моста в Киеве после ракетного удара ВС России.