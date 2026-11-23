Песков: одной из площадок для трехсторонних переговоров может быть Абу-Даби. Фото: Shatokhina Natalia/Global Look Press

Российская Федерация пока исходит из того, что площадкой для следующих трехсторонних переговоров может быть Абу-Даби. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Москва пока исходит из Абу-Даби как площадки для следующих трехсторонних переговоров», - отметил он.

Однако, добавил пресс-секретарь президента России, возможны разные варианты.

Ранее Песков сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшее время, однако точные даты пока не определены.

Очередной раунд трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины проходил в Абу-Даби 10–11 ноября 2026 года. Это была первая очная встреча сторон после почти девятимесячного перерыва.

Сразу после завершения переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. 12 ноября в Кремле их принял Владимир Путин. По итогам московских консультаций Уиткофф заявил о прогрессе и сообщил, что согласован новый раунд переговоров, к которому присоединятся европейские представители.