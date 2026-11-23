Меланшон предостерег Францию от нападения на Россию. Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Французский политик Жан-Люк Меланшон, который является одним из кандидатов в президенты Пятой республики, выступил с серьезным заявлением относительно возможного конфликта с Россией и предостерег Париж от нападения на страну в попытке защитить Украину. Слова политика прозвучали в эфире национального телевидения.

«Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет», — заявил он.

Меланшон напомнил, что территория России настолько велика, что включает в себя 11 часовых поясов. О Франции такого сказать нельзя. И если Пятая Республика все-таки осмелится атаковать Москву, Россия будет защищаться, а не искать компромисс.

Напомним, председатель французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала о предвыборной кампании. Она заверила, что не отправится в Киев перед выборами. Политик не планирует встречаться с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.

Весной завершится второй пятилетний срок французского лидера Эммануэля Макрона. Зеленский в связи с этим оказался в непростом положении. Он боится за помощь Украине, отмечает газета Le Figaro. По ее сведениям, бывший комик явно не рад характеристикам кандидатов на пост президента Франции.