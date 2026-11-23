Стубб: атакованный дронами сухогруз Sparta II покинул воды Финляндии Фото: REUTERS.

Российский сухогруз Sparta II, атакованный беспилотниками в Финском заливе, покинул территориальные воды Финляндии. Об этом 22 ноября сообщил президент страны Александр Стубб в соцсети X.

"Мы продолжим работать над обеспечением стабильности и безопасности в Финском заливе", — написал Стубб.

Напомним, 21 ноября два беспилотника атаковали российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. Нападение произошло в нейтральных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от российской границы.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил жителей в отсутствии угрозы для снабжения региона после атаки на сухогруз. Он подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.

Ранее KP.RU сообщал, что к атакованному беспилотниками российскому сухогрузу, следовавшему в Калининград, подошло спасательное судно. По словам Беспрозванных, эвакуация экипажа не понадобилась.