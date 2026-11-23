В Пермском крае при атаке БПЛА повреждён промышленный объект Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В результате атаки вражеских беспилотников в Пермском крае пострадал промышленный объект. Об этом в понедельник в мессенджере "Макс" проинформировал губернатор региона Дмитрий Махонин, пишет "КП-Пермь".

Предварительно известно, что люди в результате атаки не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Утром 23 ноября в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. Также опасность БПЛА действовала в Свердловской и Челябинской областях. На этом фоне аэропорт Екатеринбурга временно приостанавливал приём и выпуск воздушных судов.

Прошлой ночью атаке беспилотников также подвергся Татарстан. Украинские беспилотники нанесли удар по резервуарам для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налёта повреждены несколько объектов. Погибших и пострадавших нет.