Politico: правые силы Европы выступили против помощи Украине из бюджета ЕС. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

В Европарламенте вновь пошли разговоры о целесообразности оказания дополнительной помощи Украине из бюджета Евросоюза. Так, правая группа ЕП «Патриоты за Европу» выступила против этого. Об этом в интервью Politico заявила сопредседатель группы Кинга Галь.

Политик отметила, что позиция группы по бюджету ЕС едина, а в вопросе Украины - мнения расходятся.

«В вопросе долгосрочного бюджета ЕС лидеры "Патриотов" сходятся во мнении о необходимости сохранения средств для фермеров и регионов, а также расходятся во взглядах на новые налоги ЕС и на отправку дополнительных средств Украине», — говорится в публикации.

Сейчас правые намерены сосредоточиться на том, чтобы добиваться победы на национальных выборах, чтобы усилить свою позицию в ЕП и влияние на решения Евросовета.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что именно колоссальное финансирование из-за рубежа помогает Владимиру Зеленскому сохранять власть.

Депутат Европарламента от Германии Мориц Кернер рассказал на днях, что Европа тратит на финансирование конфликта столько же, сколько и на помощь Украине, которая с Россией воюет.