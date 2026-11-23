Фото: Иван МАКЕЕВ.
Один человек погиб, еще шесть ранены, включая троих детей, после атаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Также Пасечник добавил, что ВСУ нанесли удар по объектам энергетики республики. В настоящее время обесточены около 160 тысяч абонентов в Северодонецкой агломерации.
Ночью 23 ноября в Татарстане вблизи города Альметьевск украинские беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти. В результате налета погибших и пострадавших нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над Воронежской областью в ночь на понедельник 23 ноября.