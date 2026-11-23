Мантль: Австрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Австрия готова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта и вопросам безопасности с участием России и Европы. Об этом РИА Новости сообщил представитель австрийского МИД Клеменс Мантль.

По словам Мантля, Вена готова принять подобные встречи.

Заявление прозвучало в ответ на предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца обсудить урегулирование украинского конфликта на нейтральной территории. В четверг в Шэньчжэне президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что российской стороне важно разобраться, с какими предложениями Европа собирается выходить на переговоры. По его словам, Москва через дипломатические каналы направила европейцам приглашение прибыть в российскую столицу, чтобы услышать их видение урегулирования. Вслед за этим Мерц выразил готовность к обсуждению, однако принялся оговаривать условия относительно места встречи и предложил нейтральную площадку.

Позиция Москвы в отношении европейского участия в урегулировании украинского конфликта остаётся неизменной уже длительное время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал присутствие Европы на переговорах по Украине, когда она будет явно готова.