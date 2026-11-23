Партия «Сильная Армения» выступила против проекта новой Конституции. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Clobal Look Press

Политическая партия «Сильная Армения», основанная предпринимателем Самвелом Карапетяном, выступила с резкой критикой проекта новой конституции страны, который обнародовал премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 23 ноября 2026 года.

В распространенном заявлении политического объединения утверждается, что данный вариант основного закона не будет принят. По мнению представителей партии, опубликованный документ «пытается стереть историческую память и основы независимости».

В заявлении отмечается, что основной закон лишается ссылки на Декларацию о независимости, из него вытесняются упоминания горы Арарат и вопроса признания геноцида армян, а сам текст, по оценке авторов инициативы, «составлен для удовлетворения требований внешних сил, а именно Баку».

«В Республике Армения никогда не будет принята конституция, написанная по указке извне и обслуживающая чужие интересы», — подчеркнули в «Сильной Армении».

В партии также заявили о решимости не позволить подрывать основы государственности и призвали граждан проявить единую волю, чтобы защитить независимость и достоинство страны.

Напомним, в преамбуле проекта новой Конституции нет ссылки на Декларацию о независимости Армении, которая упоминает постановление о воссоединении с Нагорным Карабахом. Ранее Азербайджан требовал исключить эту ссылку для заключения мирного договора. Сам Пашинян неоднократно заявлял, что отсылки к декларации несут для государства угрозу войны.