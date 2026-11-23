Андрей Чибис Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В МВД заявили, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан. Об этом пишет официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств», — говорится в сообщении от оперативных служб. Волк отметила, что Чибиса подозревают в хищении бюджетных средств на сумму больше 39 млн рублей.

Ранее KP.RU рассказал, что в правительстве Мурманской области проходят следственные мероприятия. Оперативники допрашивают чиновника.

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