Захарова: народ Украины признает геноцид режима Зеленского Фото: Телеграм-канал МИД России..

Мир в настоящий момент борется с неонацизмом. Россия вносит свой вклад в это противостояние. Об этом порассуждала представитель МИД Мария Захарова. Она выразила надежду, что на Украине со временем поймут шаги Москвы. Народ признает геноцид со стороны режима киевского главаря Владимира Зеленского. Так Мария Захарова сказала в эфире радио "Комсомольская правда".

Дипломат назвала важной текущую борьбу с неонацизмом. Любые виды дискриминации представляют опасность для мира, добавила официальный представитель МИД.

"Пройдет какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида", - констатировала Мария Захарова.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что киевский режим активно ведет Украину к капитуляции. Политики не соглашаются на предлагаемые мирные инициативы, заключила она.