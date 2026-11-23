Администрация Трампа намерена внести в чёрный список компанию Megaspeed. Фото: REUTERS.

Вашингтон намерен внести компанию Megaspeed из Сингапура в чёрный список. Причиной этого стал скандал вокруг Nvidia. После внесения в чёрный список сингапурская компания потеряет доступ к поставкам полупроводников из США, информирует издание Semafor.

«Администрация Трампа планирует внести компанию Megaspeed, оказавшуюся в центре скандала вокруг Nvidia, в торговый черный список, чтобы ограничить ее доступ к полупроводникам американского производства, сообщили осведомленные источники», - сказано в публикации.

Сообщается, что Министерство торговли внесёт Megaspeed в чёрный список в понедельник.

Напомним, крупный международный скандал разгорелся вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. 63-летний бизнесмен признался в романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, находящейся под следствием по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. При этом 51-летняя Элис Хуанг долгое время состояла в романтических и финансовых отношениях с китайским инвестором и сотрудником компании Megaspeed Кан Вэй.

Дженсен Хуанг был уволен, однако вскоре восстановился сразу в двух должностях - президента и генерального директора IT-гиганта.