Суд снял арест с части недвижимости Блиновской и ее супруга. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Суд в Москве принял решение отменить арест некоторых объектов недвижимости семьи блогерши Елены Блиновской. Сейчас они находятся в собственности Российской Федерации. О снятии ареста с части недвижимости Елены Блиновской и ее супруга Алексея Блиновского пишет газета "Известия" со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что решение затронуло имущество семьи в Москве и регионах. Суд снял ограничения с двух столичных квартир Блиновских площадью 58,8 и 132,2 кв. м. Кроме того, в этом районе из-под ареста вывели два нежилых помещения и четыре машино-места супругов.

Семья также владела десятком объектов недвижимости в регионах. Так, арест отменен в отношении объектов на территории Костромской и Ярославской областей. Решение пересмотрено сразу по 33 таким помещениям. Сообщается, что инициаторами снятия ограничений выступили территориальные подразделения Росимущества. Они направили соответствующие заявления в арбитражный суд.

"Отменить обеспечительные меры в виде ареста, а также прочие ограничения прав и обременения объектов недвижимости", - указано в материалах.

Известно, что суд не нашел оснований для сохранения арестов и других обременений. Меры были введены еще в феврале прошлого года во время разбирательства о банкротстве Елены Блиновской.

Всего в собственность государства по решению суда перешли более 30 объектов элитной недвижимости из числа конфискованного у блогерши и ее мужа имущества. Им принадлежали свыше 55 квартир и земельных участков. На государство переоформили четыре объекта в Москве, почти 20 частных территорий и жилые здания в Костромской области. Кроме того, в собственность РФ передали земельные участки и дома в Ярославской области и Адыгее. Пока в госсобственность не перевели более 25 объектов в столице и Костромской области. Пара также владеет недвижимостью в Крыму.

Елена Блиновская в октябре обратилась в ВС с целью добиться отсрочки отбывания наказания. Аргументом стало несовершеннолетие ее младшего ребенка. Суд отказал блогерше в отсрочке отбывания наказания. В суде подчеркнули, что детям обеспечен необходимый уход со стороны близких родственников.