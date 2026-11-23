Российское посольство в Гааге указало на возможную причастность нидерландской компании к атакам ВСУ на РФ. Фото: REUTERS.

Российское посольство в Гааге направило в МИД Нидерландов запрос о возможной причастности одной из компаний этой страны к атакам ВСУ против РФ. Речь об оборонной компании Destinus. Ранее в социальных сетях компании размещались сообщения о том, что украинские военные использовали произведённые ею боеприпасы. В том числе речь шла об атаках на Крымский мост.

«Сегодня посольство направило в МИД Нидерландов официальный запрос с просьбой прояснить возможную причастность сотрудников компании Destinus, базирующейся в Хенгело, к атакам против Российской Федерации», - такое сообщение российское посольство опубликовало в социальной сети Х.

Ранее российское посольство в Гааге уже указывало, что Киев использует поддержку Нидерландов для нападений на мирных жителей. В частности, речь шла об атаке в Херсонской области, в ходе которой погибли гражданские.

Также сообщалось, что нидерланский депутат Гертсхейс намерен добиться закрытия завода дронов Destinus.

В то же время Нидерланды завершили участие в программе подготовки солдат ВСУ Interflex.