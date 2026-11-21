Депутат Гертсхейс желает добиться закрытия в Нидерландах завода БПЛА Фото: REUTERS.

В Нидерландах будут добиваться закрытия предприятия Destinus, поставляющего беспилотники для украинской армии. С такой инициативой выступил глава фракции правой партии «Форум за демократию» в муниципальном совете Брайан Гертсхейс. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как известно, завод расположен в городе Хенгело. Местные жители опасаются, что производство может угрожать их безопасности. Ведь все уже в курсе, что на его территории создается оружие для Киева.

«В настоящее время в моем родном городе Хенгело наблюдается большое волнение по поводу производителя вооружений, который содействует... (конфликту - прим. ред.) на Украине. Я пытаюсь добиться от местных властей принятия мер, направленных на закрытие компании Destinus», - заявил депутат.

Политик предупредил, что причастность сотрудников предприятия к ударам ВСУ по российской территории грубо нарушает Женевскую конвенцию. Более того, такие шаги автоматически делают завод законной военной целью для России. По словам Гертсхейса, местное население всерьез напугано. Люди не желает расплачиваться своими жизнями за корыстные амбиции других.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию с производством дронов в Destinus для Украины. В ведомстве предупредили, что РФ учтет при разработке военного плана факт участия Нидерландов в операциях ВСУ.

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