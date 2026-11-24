В РФ разрабатывают CAR-T-клеточную терапию для солидных опухолей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В РФ идёт разработка CAR-T-клеточной терапии для солидных опухолей. Об этом информировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь об экспериментальном формате терапии, уточнил он.

«CAR-T-клеточная терапия для солидных опухолей — это пока еще такой экспериментальный формат терапии. И пока нет общемировых каких-то данных, которые показывали бы успешность этой терапии. Разработки в этом направлении ведутся в нашей стране и ряде других стран, поэтому по данному вопросу надо будет смотреть на результаты у них, у нас, и потом дальше», - сказал министр РИА Новости.

Напомним, суть метода такова: у пациента берут его иммунные Т-клетки и генетически модифицируют их так, чтобы они начали распознавать раковые клетки. Препарат, действительно, своего рода «вакцина»: иммунитет пациента обучают уничтожать врага - онкозаболевание.

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