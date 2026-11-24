Песков заявил, что президент РФ ещё не принял решения об участии в саммите "большой двадцатки". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите G20, который состоится в США. Об этом информировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Решение пока не принято», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос издания «Известия».

Саммит «большой двадцатки» запланирован на 14-15 декабря, он будет проведён в Майами.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков информировал, что глава государства примет решение об участии в саммите G20 в Майами в том числе по итогам визита в Китай на саммит АТЭС.

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите G20, который состоится в США.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотели бы видеть президента России Владимира Путина на саммите G20.