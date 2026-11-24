Арестованный Чибис задекларировал таунхаус в Испании и участки под Мурманском Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Главу Мурманской области Андрея Чибиса 23 ноября задержали в Москве по подозрению в крупном хищении. Стало известно, какие доходы и объекты недвижимости чиновник задекларировал в 2025 году. Выяснилось, что Андрей Чибис указал доход в размере 5,1 миллиона рублей. На момент подачи документа на его банковских счетах находилось 7,2 миллиона рублей. В 2025 году чиновник также задекларировал таунхаус в Испании и участки под Мурманском. Данные об этом публиковали в связи с выдвижением Андрея Чибиса кандидатом в депутаты Госдумы, передает РИА Новости.

Так, в собственности губернатора числятся три земельных участка в Мурманской области и квартиры в Москве. Кроме того, чиновник владеет помещениями, зданиями и сооружениями в столичном регионе и Заполярье. У Андрея Чибиса, помимо прочего, имеется крупный автопарк. В него входят Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Из декларации известно, что у чиновника в собственности есть элитный таунхаус в Испании. Отмечается, что его площадь составляет 176 квадратных метров. Таунхаус, согласно приведенным данным, был приобретен в 2012 году за 300 тысяч евро. В декларации стоимость объекта недвижимости оценивается в 11,7 миллиона рублей.

Сейчас с Андреем Чибисом проводят следственные действия. Политика подозревают в хищении 39 миллионов рублей и растрате средств на сумму свыше миллиарда. По версии правоохранителей, губернатор действовал в составе группы. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Следственный департамент ведомства проводит предварительное расследование уголовного дела. Группе лиц, помимо прочего, инкриминируется растрата бюджетных средств Минтранса Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск.

Известно, что Андрей Чибис утром 23 ноября прибыл в Москву в рабочую командировку. Он прилетел в столицу регулярным рейсом. Чиновнику не дали покинуть борт после посадки. Силовики забрали его прямо с трапа и доставили в отдел. Они также побеседовали с заместителями губернатора.