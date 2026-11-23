Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали прямо у трапа самолёта. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Чибис прибыл в Москву в рабочую командировку, не подозревал ничего внештатного и потому спокойно прилетел в столицу регулярным рейсом. Но сразу после посадки ему не дали покинуть борт самолета. Силовики сняли его прямо с трапа и доставили в отдел для общения со следователями.

Как стало известно KP.RU, следственные мероприятия затронули и региональное правительство: параллельно с допросом главы региона в Москве следственные действия шли в Мурманске в здании правительства. Сотрудников ведомства опрашивали по обстоятельствам, связанным с дорожными госконтрактами. Силовики побеседовали с рядом заместителей губернатора, включая первого вице-губернатора Оксану Демченко и министра по безопасности региона Артёма Долгова. К вечеру выяснилось, что Долгов также уже находится в Москве, его доставили на допрос.

Что говорит МВД

Официальный комментарий представителя МВД России Ирины Волк появился только после 20:00:

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области и Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции.

23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — сообщила она.

Суть дела

По версии следствия, речь идёт о хищении более 39 млн рублей из бюджета регионального минстроя, и растрате свыше 1 млрд рублей, предназначенных для реконструкции трассы.

На данный момент Чибис задержан в порядке статьи 91 УПК РФ — то есть по подозрению в совершении преступления.

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