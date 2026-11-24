Минфин: Семейные переводы не попадут под налоговый контроль Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

В РФ автоматизируют информационный обмен между ФНС и Центробанком. Это позволит комплексно изучать данные о лицах, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности. В рамках законопроекта вводится усиленный налоговый контроль. Под этот механизм не попадут семейные переводы на счета россиян и не связанные с предпринимательской деятельностью поступления. Об этом проинформировали в пресс-службе Минфина, транслирует ТАСС.

Усиленные проверки коснутся операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов, отмечается в материале. При этом финансовые действия по счетам за 2026 год учитываться не будут. Механизм будет реализован в отношении операций, совершенных с начала 2027 года.

"Переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, а также переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью, не попадут под налоговый контроль. Модель риск-ориентированного анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации об операциях по счетам", - пояснили в Минфине.

Подчеркивается, что в зону риска попадут лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации. Новый механизм также будет выявлять тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налога на систематически получаемый доход от физлиц, прокомментировали в Минфине.

"На все передаваемые сведения распространяется режим налоговой тайны", - заключили в ведомстве.

По данным главы ФНС Даниила Егорова, россияне уже уплатили 38% налогов на имущество за 2025 год. Важно успеть это сделать до декабря. Даниил Егоров сообщил, что процент уплат в этом году сильно выше, чем в прошлом. Глава ФНС отметил, что теперь в электронном виде удобно не только узнавать информацию о своих налогах, но и оплачивать их.

KP.RU напоминает, что гражданам РФ необходимо уплатить имущественные налоги до конца ноября. Всего их существует три вида: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Россияне должны заплатить налоги на движимое имущество, участки всех видов, квартиры, дома и гаражи. До декабря также нужно уплатить дополнительную сумму подоходного налога.