У бывшего главы фонда капремонта в Челябинске изъяли имущество на 360 млн Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бывший глава фонда челябинского капремонта Виктор Тихоненко лишился имущества на сумму свыше 360 миллионов рублей. Соответствующий иск подала местная прокуратура. Суд обратил имущество Виктора Тихоненко в доход государства. Об этом уведомили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области в "Макс".

Известно, что иск поступил в отношении бывшего руководителя фонда регионального капремонта и ряда связанных с ним лиц. Утверждается, что Виктор Тихоненко в течение 11 лет незаконно совмещал функции главы фонда с предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг по созданию проектной документации на реализацию капитального ремонта многоквартирных домов. Он незаконно участвовал в работе трех коммерческих организаций. Отмечается, что ими руководили доверенные лица Виктора Тихоненко.

Главы организаций в результате незаконной деятельности получили доход более 156 миллионов рублей. Кроме того, за счет нечестных доходов родственники Виктора Тихоненко и руководители коммерческих структур приобрели 26 объектов недвижимости в ряде областей. В том числе, за ними числились квартиры в Москве.

"Требования прокуратуры удовлетворены. По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению", - сказано в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Бывший чиновник стал фигурантом уголовных дел сразу по двум статьям. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В Петербурге ранее обратили в доход государства недвижимость и средства экс-начальника управления собственной безопасности ГУ МВД по региону Алексея Васильева. За десять лет совокупный доход его семьи составил 38,6 миллиона рублей. При этом Алексей Васильев в его родственники приобрели 23 объекта недвижимости и шесть автомобилей стоимостью не менее 227,2 миллиона рублей.

Суд также взыскал 164 миллиона с бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова в доход государства. Средства были получены незаконным путем.

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