Мирошник объяснил, почему ВСУ не бьют напрямую по ЗАЭС. Фото: REUTERS.

Украинские военные не наносят прямых ударов по Запорожской АЭС из-за того, что Запад опасается распространения радиации при поражении этого объекта. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«На Западе до сих пор существует боязнь радиационной опасности. Прямые удары по энергоблоку могут спровоцировать какое-то негодование или возмущение тех, кто хоть чуть-чуть разбирается и понимает, что радиационная опасность может докатиться и туда, что не так-то далеко, и всевозможные эти радиационно опасные облака могут двинуться в разные стороны. Поэтому прямые удары Украина не использует», - сказал Мирошник ТАСС, добавив, что в то же время в 2026 году число атак по Энергодару кратно усилилось.

Ранее сообщалось, что электрослесарь Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.

В то же время генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не будет называть виновных в ударах по Запорожской АЭС.