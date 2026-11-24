В Еврокомиссии призвали ужесточить контроль при выдаче виз россиянам. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Еврокомиссия призвала ужесточить контроль при выдаче виз для россиян. Об этом говорится в публикации на сайте ЕК.

«В связи с введением 21-го пакета санкций Комиссия и Верховный представитель сегодня выступили с необходимыми инициативами, предлагающими ввести визовый запрет ЕС в отношении всех лиц, которые служат или служили в Вооруженных силах России с момента начала специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Речь идет о более усиленных проверках при выдаче шенгенских виз. Так, при подаче заявления на визу заявителя смогут попросить заполнить анкету о военной службе, самодекларацию и даже запросить военный билет.

При этом на днях глава евродипломатии Кая Каллас предложила приобщить разведку к получению информации об участниках СВО. Затем, по ее мнению, ЕС сможет ввести персональные санкции против бойцов ВС РФ. Представители постпредства России при Евросоюзе усомнились в законности заявлений Каи Каллас. Российские дипломаты призвали уточнить соответствие слов главы евродипломатии законам ЕС. Евросоюз при этом публично позиционирует себя как якобы «блюстителя верховенства права и защиты персональных данных».

В начале 2026 года Каллас высказалась, что Европейский союз намерен ввести запрет на въезд для всех российских ветеранов СВО. По ее заявлению, стороны уже достигли предварительной договоренности, и на повестке дня — создание правового механизма.

Однако лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и службе внешних действий доработать запрет на въезд ветеранам СВО, но при этом заявили, что визовые вопросы — прерогатива национальных правительств. Фактически это означает, что саммит пока не поддерживает эту идею.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что если Евросоюз закроет въезд участникам СВО, это на десятилетия сформирует устойчивую антиевропейскую позицию у миллионов граждан России.

При этом в конце прошлого года глава Евродипломатии Кая Каллас призвала запретить выдачу мультивиз россиянам. Она заявила, что посещение стран Евросоюза - «это привилегия, а не право».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала это заявление Каллас. Российский дипломат отметила, что Каллас, конечно, говорит про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит.