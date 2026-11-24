В США разбился вертолёт, врезавшись в холм. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Два человека погибли при крушении вертолёта в США. Трагедия произошла в штате Калифорния, информирует телеканал АВС.

«Вертолет Robinson R22 врезался в склон холма в Темекуле, штат Калифорния... На борту находились два человека», - сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации.

«Два человека погибли в результате крушения вертолета», - сказано в сюжете телеканала.

Хронология крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области 17 ноября, при котором погибли 19 человек, здесь на KP.RU.

Ранее в самолете, потерпевшем крушение во Флориде в США погибли мультимиллионер Адам Робинсон, его жена и их маленькие дети.

Также сообщалось, что пять человек погибли при крушении медицинского вертолета в Малайзии.

В августе сообщалось, что туристический вертолет разбился в Кении, при этом погибли семь человек.