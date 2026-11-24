MWM: на Украине резко увеличивается число польских наемников в рядах ВСУ Фото: REUTERS.

В рядах Вооруженных сил Украины растет число польских наемников. Одна из больших групп польских солдат в форме ВСУ была замечена во Львове. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что именно с Западной Украины чаще всего фиксируется регулярная переброска поляков. Это дает возможность говорить о росте числа польских наемников украинской армии.

Ранее выяснилось, что на территории Украины есть французские военные. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это естественным.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что на стороне Украины воюют профессиональные военные из 70 стран. При этом Польша оказалась «чемпионом мира» не только по помощи Украине личным составом, но и по количеству убитых поляков - почти 1,5 тысячи.