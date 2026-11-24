ВСУ не могут заменить утративший боеспособность батальон под Харьковом Фото: REUTERS.

Один из батальонов 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области утратил боеспособность и не может быть заменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника, 58-я ОМПБр ВСУ продолжает нести тяжелые потери на харьковском направлении.

"Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия замены", - заявил представитель силовых структур.

Накануне стало известно, что в Харьковской области в районе города Мерефа российские войска поразили железнодорожный локомотив, задействованный в перевозке вооружения украинским войскам.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что армия России ударила по электроподстанции в Днепропетровске. Она питала предприятия военно-промышленного комплекса Украины.