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Один из батальонов 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области утратил боеспособность и не может быть заменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам источника, 58-я ОМПБр ВСУ продолжает нести тяжелые потери на харьковском направлении.
"Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия замены", - заявил представитель силовых структур.
Накануне стало известно, что в Харьковской области в районе города Мерефа российские войска поразили железнодорожный локомотив, задействованный в перевозке вооружения украинским войскам.
Кроме того, сайт KP.RU писал, что армия России ударила по электроподстанции в Днепропетровске. Она питала предприятия военно-промышленного комплекса Украины.