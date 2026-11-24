Задержанный за подготовку теракта хотел взорвать прихожан в синагоге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Задержанный за подготовку террористического акта в Кисловодске хотел взорвать прихожан в синагоге. Об этом сообщает ФСБ.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла подготовку террористического акта в Кисловодске Ставропольского края. По данным ведомства, атаку готовил гражданин России 2004 года рождения, действовавший по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, готовившего теракт против российского военнослужащего.