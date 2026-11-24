Инфекционист Ермолаева: симптомом «валящего с ног» вируса является температура. Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Основными симптомами «валящего с ног вируса», случаи которого фиксируются в Казахстане, являются высокая температура до 40 градусов, сильный сухой кашель и интоксикация. Об этом в интервью ТАСС сообщила инфекционист Юлия Ермолаева.

Медик предположила, что вирус мог быть завезен в Россию из-за активного авиасообщения и миграции.

«Заболевание характеризуется острым началом и выраженной интоксикацией, высокой температурой (часто выше 39-40 градусов), слабостью и ломотой в теле, ознобом, интенсивной головной болью, болью в горле и сильным сухим кашлем», – перечислила врач.

Ермолаева также добавила, что это вирус опасен не в связи с его новизной. Дело в том, что сейчас у людей тяжелее протекает сам грипп, который может привести к осложнениям.

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