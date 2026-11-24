Лидер АдГ Вайдель пообещала остановить помощь Украине в случае победы на выборах. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лидер немецкой оппозиционной партии АдГ Алиса Вайдель пообещала остановить помощь Украине, если ее партия победит на выборах. Запись выступления опубликована на YouTube-канале АдГ.

Политик отметила, что власти Германии должны сначала направлять средства на нужды немцев, а не на зарубежные программы и организации.

«Мы не можем продолжать перераспределять деньги на Украину или на какой-то бразильский фонд для защиты тропических лесов стоимостью в миллиард», — сказала Вайдель.

Накануне глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль заявил, что Германия собирается в 2027 году направить Украине 11,6 млрд евро на военную помощь. Сумма совпадает с той, что Берлин выделил в этом году, — и это треть всей иностранной помощи.

При этом не все в Европе горят желанием наращивать поставки. В Италии 58% граждан высказались против дальнейшей отправки оружия на Украину. Из них 39% респондентов вообще за полное прекращение военной и финансовой помощи Киеву.