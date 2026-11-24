Жена губернатора Андрея Чибиса впервые прокомментировала задержание мужа Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Супруга задержанного накануне губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения Чибис выступила с публичным заявлением в соцсетях, назвав все происходящее сейчас нелепым. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Мурманск».

«Все, кто знают нашу семью понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем», - написала Евгения Чибис.

23 ноября появилась информация о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сейчас с ним ведутся следственные действия в Москве. Политика заподозрили в хищении 39 млн рублей и растрате средств на сумму свыше миллиарда рублей.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что сумма финансового урона по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении главы Мурманской области Андрея Чибиса, превысила миллиард рублей.