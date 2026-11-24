Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Даты следующих переговоров по Украине в Абу-Даби еще не назначены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, еще не назначены какие-то даты», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой на брифинге.

Напомним, Россия, Украина и США провели переговоры в Абу-Даби в начале ноября 2026 года. Были достигнуты некоторые договоренности. Стороны заявили, что продолжат переговорный процесс. Однако точные даты назначены не были.

Киев хочет, чтобы к беседе о мире на Украине присоединились переговорщики из Европы. Однако в Кремле не видят необходимости в участии Европы в переговорах по Украине. Ведь Брюссель накачиванием Киева оружием показал истинные планы по этому конфликту. ЕС имитирует интерес к переговорам, затягивая противостояние на Украине.