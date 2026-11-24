Американский разведывательный самолет вновь пролетел у западных границ России Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Самолет США Boeing RC-135U Combat Sent пролетел над Финляндией у западных границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Отмечается, что борт вылетел с британской авиабазы Милденхолл примерно в 5:13 по московскому времени, направившись на восток. Самолет пересек территорию Польши, после чего пролетел недалеко от Калининградской области. Далее он пересек границу Латвии, Эстонии и Финляндии. По состоянию на 8:37 мск борт пролетел над территорией Финляндии вблизи границы РФ.

Двумя днями ранее самолет разведчик НАТО, зарегистрированный в США, Bombardier Artemis II в первой половине дня 22 ноября был замечен в районе Калининградской области. Он прибыл в регион с аэродрома постоянного базирования в Румынии.

А на прошлой неделе Bombardier Artemis II на протяжении четырех часов патрулировал территорию у границ России. Тогда самолет также вылетел с румынской авиабазы и направился на север.